Глава Карелии ждет вопросов от петрозаводчан о развитии социальной сферы города

Артур Парфенчиков в среду проведет второе онлайн-совещание по развитию Петрозаводска.
В среду, 23 марта, состоится второе онлайн-совещание, посвященное столице Карелии. Мероприятие проанонсировал руководитель республики на своей странице в соцсети.
«Обсудим большой блок вопросов социальной сферы и финансов», — пишет Артур Парфенчиков.
Начало онлайн-трансляции 23 марта в 11.30.
Глава Карелии предлагает петрозаводчанам оставлять свои вопросы в комментариях к своему посту.
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