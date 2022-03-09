Глава Карелии ждет вопросов от жителей Петрозаводска о развитии города

Артур Парфенчиков проведет онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Петрозаводска.

Руководитель региона сообщил о том, что завершается серия совещаний по социально-экономическому развитию городов и районов. Последнее мероприятие будет посвящено Петрозаводску.

«Поскольку объем тем для обсуждения обширный, решили разделить их на две части. Так, в эту пятницу, 11 марта, обсудим строительство, экономику и городскую инфраструктуру», — пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Начало онлайн-трансляции в 9.00

«Уважаемые петрозаводчане, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы», — пишет глава республики, предлагая горожанам оставлять обращения под своим постом в соцсети.