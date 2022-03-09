890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Фигурантов дела о взятках в Госкомимуществе Карелии петрозаводский суд освободил из-под ареста
09.03.2022 12:29
Глава Петрозаводска объявил о сроках отключения горячей воды
09.03.2022 13:18

Глава Карелии ждет вопросов от жителей Петрозаводска о развитии города

Новости. Общество
09:16, 10 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Артур Парфенчиков проведет онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Петрозаводска.

Руководитель региона сообщил о том, что завершается серия совещаний по социально-экономическому развитию городов и районов. Последнее мероприятие будет посвящено Петрозаводску.

«Поскольку объем тем для обсуждения обширный, решили разделить их на две части. Так, в эту пятницу, 11 марта, обсудим строительство, экономику и городскую инфраструктуру», — пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Начало онлайн-трансляции в 9.00

«Уважаемые петрозаводчане, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы», — пишет глава республики, предлагая горожанам оставлять обращения под своим постом в соцсети.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей

Чтиво

08.03.2022 09:01
Частная жизнь
Рожденная танцевать
Мама троих детей, красавица-жена, успешный предприниматель, яркая, талантливая, блистательная Ольга Захаренкова.
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
Как не сойти с ума, читая новости
05.03.2022 13:50
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»