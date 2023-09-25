Глава Минстроя Карелии сообщил, когда в дома Петрозаводска и республики придет тепло

Виктор Россыпнов рассказал, когда в столице республики начнут подключать отопление в жилых домах.

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства Карелии Виктор Россыпнов рассказал о начале отопительного сезона в республике. Он напомним, что отопление уже начали давать в Лоухском, Кемском, Калевальском и Костомукше. По словам министра, для запуска центральной котельной в поселке Лоухи потребовалось чуть больше времени для разогрева мазута, подача тепла в сеть должна начаться сегодня, 27 сентября, во второй половине дня.

«В Беломорском, Сегежском и Муезерском районах котельные будут растоплены уже в ближайшую пятницу. Со следующего понедельника в этих районах планируется существенное понижение температуры, особенно в ночное время, поэтому нужно подготовить к этому социальные объекты», — написал Виктор Россыпнов.

В Петрозаводске же и других районах подключение социальных объектов к теплу начнется в пятницу, 29 сентября, а жилых домов — в понедельник, 2 октября, отметил министр.