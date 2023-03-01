Глава Минздрава Карелии перечислил причины выпадения волос

Выпадение волос может быть симптомом какого-то сбоя в организме, предупреждает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По статистике от той или иной формы выпадения волос страдает около 60-70% мужчин и 25-40% женщин. 8% от всех обращений к дерматологам и трихологам приходится именно на заболевания волос. Однако выпадение волос может быть симптомом какого-то сбоя в организме. Об этом глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

Министр рассказал о самых распространенных причинах выпадения — дефицитных состояниях. К ним относятся дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты. Кроме того, проблем не избежать при недостатке цинка. Он играет роль в производстве клеток и в гормональном балансе, а эти функции могут влиять на рост ваших волос. Цинк управляет даже железами, прикрепленными к волосяным фолликулам. При низком уровне цинка эти фолликулы могут ослабнуть, что приведет к обрыву или выпадению прядей.

Дефицит белка и пониженная кислотность тоже является причиной проблем с шевелюрой. Это связано с тем, что желудочная кислота помогает переваривать важные питательные вещества и белок, используемые для роста волос.

Также никакой шампунь не будет стимулировать рост волос или останавливать их истончение при гипотиреозе. А анемия — самая распространённая причина выпадения волос. Рецепторы фолликул очень чувствительны к ферритину, и если он низкий, волосы начинают выпадать.

Чтобы сохранить волосы, Михаил Охлопков советует принимать поливитамины, витамины с цинком и фолиевую кислоту.

«Есть один более радикальный и достаточно эффективный способ: применять утром и вечером средства содержащие вещество миноксидил (Minoxidil): 5% — для женщин, 15% — для мужчин. Лосьоны или спреи на основе миноксидила необходимо применять сразу, как только началось выпадение волос. При уже состоявшемся облысении этот препарат не поможет. Только обязательно проконсультируйтесь со своим врачом», — уточнил министр здравоохранения республики.