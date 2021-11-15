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Глава Минздрава Карелии попросил не забывать о коронавирусе в праздники

Новости. Общество
21:05, 01 Января 2022
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Так как эпидемия коронавируса еще не закончилась, Минздрав Карелии напомнил о необходимости вакцинироваться, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких, сообщил Михаил Охлопков.

Как написал на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, праздничные дни – это радостное веселье, катание с горок, детский смех и с любовью выбранные подарки… Но ковид никуда не ушел, поэтому Минздрав предусмотрел возможность в удобный день, чтобы любой желающий мог сходить в пункт вакцинации и сделать прививку, проявив личную ответственность за свое здоровье и здоровье близких.

«Это время задуматься над тем, что не все проводят праздник с родными. По-прежнему много людей сейчас находятся в ковидных стационарах, некоторые – на аппаратах ИВЛ. Почти все они не привиты. Лучшим подарком под елку для них будет выздоровление. Если вы еще не привились, подумайте: на месте этих больных могут оказаться и ваши родные. Вряд ли тогда праздники будут для вас такими же радостными», - отметил Михаил Охлопков.

Напомним, в Карелии полностью привиты от коронавируса 67,6%, первым компонентом — более 72,2% жителей, подлежащих вакцинации. Благодаря им стало возможным смягчить ограничительные меры в период новогодних каникул.
В период новогодних праздников во всех городских поликлиниках прививочные кабинеты продолжат свою работу, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 1,2,4,7,8 и 9 января поликлиники будут проводить вакцинацию населения с 10 до 15 часов. В другие дни - 3, 5 и 6 января режим работы кабинетов будет обычным.

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