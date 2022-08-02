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Глава Минздрава Карелии призвал жителей республики начинать день с правильных глотков воды

Новости. Общество
09:49, 03 Августа 2022
фото: © saphris.ru

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Почему воду нужно пить по 2-3 глотка через 20 минут, рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Употреблять надо только чистую, лучше тёплую воду. Вода — это вода, а кофе, чаи, соки — это уже еда, считает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

«Тёплая вода комфортна для организма — в отличие от холодной, которая является стрессом для желудочно-кишечного тракта. Тёплое питьё способствует быстрому очищению органов пищеварения от загрязнений, остатков пищи, улучшению метаболизма, обновлению крови, а также скорее выводит шлаки и токсины, помогает коже стать упругой и подтянутой, но только при правильном употреблении: не надо пить воду стаканами! Употребляйте её по 2-3 глотка через 20 минут в течение дня. В противном случае, получив весь объём залпом, мы нагружаем желудок, вызывая ощущение тяжести и увеличивая его размер. Особенно будет выражен рефлюкс — обратный заброс в пищевод содержимого желудка. В медицине даже есть такая проба: для выявления рефлюкса дают выпить стакан воды», — пишет министр.

Михаил Охлопков советует начинать день с употребления правильных глотков воды. По его словам, глоток воды является пейсмекером перистальтики кишечника, то есть началом «волны» работы пищеварительного тракта.

«При спокойном употреблении вода усваивается медленно, насыщая наш организм и устраняя жажду. Кроме того, тёплая вода расслабляет мышцы, купирует боли спазматического характера и помогает избавиться от мигрени. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, запорах, очень важно также не забывать о воде: пить её небольшими порциями в течение дня, а особенно утром», — рекомендует глава регионального Минздрава.

Министр напомнил, что взрослый человек должен выпивать примерно 1,5–2,5 литра воды в сутки, но по достижению 50-летнего возраста данная норма может быть немного уменьшена. При этом мужчины должны употреблять больше воды, чем женщины, так как за сутки они расходуют на литр больше жидкости.

Ранее глава Минздрава Карелии дал прогноз о всплеске заболеваемости COVID-19.

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