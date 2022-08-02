Глава Минздрава Карелии призвал жителей республики начинать день с правильных глотков воды

Почему воду нужно пить по 2-3 глотка через 20 минут, рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Употреблять надо только чистую, лучше тёплую воду. Вода — это вода, а кофе, чаи, соки — это уже еда, считает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

«Тёплая вода комфортна для организма — в отличие от холодной, которая является стрессом для желудочно-кишечного тракта. Тёплое питьё способствует быстрому очищению органов пищеварения от загрязнений, остатков пищи, улучшению метаболизма, обновлению крови, а также скорее выводит шлаки и токсины, помогает коже стать упругой и подтянутой, но только при правильном употреблении: не надо пить воду стаканами! Употребляйте её по 2-3 глотка через 20 минут в течение дня. В противном случае, получив весь объём залпом, мы нагружаем желудок, вызывая ощущение тяжести и увеличивая его размер. Особенно будет выражен рефлюкс — обратный заброс в пищевод содержимого желудка. В медицине даже есть такая проба: для выявления рефлюкса дают выпить стакан воды», — пишет министр.

Михаил Охлопков советует начинать день с употребления правильных глотков воды. По его словам, глоток воды является пейсмекером перистальтики кишечника, то есть началом «волны» работы пищеварительного тракта.

«При спокойном употреблении вода усваивается медленно, насыщая наш организм и устраняя жажду. Кроме того, тёплая вода расслабляет мышцы, купирует боли спазматического характера и помогает избавиться от мигрени. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, запорах, очень важно также не забывать о воде: пить её небольшими порциями в течение дня, а особенно утром», — рекомендует глава регионального Минздрава.

Министр напомнил, что взрослый человек должен выпивать примерно 1,5–2,5 литра воды в сутки, но по достижению 50-летнего возраста данная норма может быть немного уменьшена. При этом мужчины должны употреблять больше воды, чем женщины, так как за сутки они расходуют на литр больше жидкости.

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