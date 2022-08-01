Глава Минздрава Карелии: «Осенью может случиться очередной всплеск заболеваемости COVID-19»

Михаил Охлопков просит жителей республики сделать прививку от коронавируса.
Рост заболеваемости ковидом в Карелии на 17,6% за неделю не оставил без внимания министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. На своей старице в соцсети он пишет, что уровень коллективного иммунитета уменьшился в разы по сравнению с зимой и весной, сегодня он критически низкий — всего 7%.
«Жители Карелии расслабились и не идут вакцинироваться и ревакцинироваться, хотя вакцины достаточно, более 23 тысяч доз. Осенью может случиться очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Чтобы не допустить этого, обязательно сделайте прививку», — пишет глава регионального Минздрава.
По словам Охлопкова, ревакцинироваться можно первым компонентом «Спутника V».
«Он доказал свою эффективность», — отметил министр.
Ранее сообщалось, за неделю было зарегистрировано 334 случая заболевания коронавирусом.
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