Глава Минздрава Карелии: «Осенью может случиться очередной всплеск заболеваемости COVID-19»

Михаил Охлопков просит жителей республики сделать прививку от коронавируса.

Рост заболеваемости ковидом в Карелии на 17,6% за неделю не оставил без внимания министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. На своей старице в соцсети он пишет, что уровень коллективного иммунитета уменьшился в разы по сравнению с зимой и весной, сегодня он критически низкий — всего 7%.

«Жители Карелии расслабились и не идут вакцинироваться и ревакцинироваться, хотя вакцины достаточно, более 23 тысяч доз. Осенью может случиться очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Чтобы не допустить этого, обязательно сделайте прививку», — пишет глава регионального Минздрава.

По словам Охлопкова, ревакцинироваться можно первым компонентом «Спутника V».

«Он доказал свою эффективность», — отметил министр.

Ранее сообщалось, за неделю было зарегистрировано 334 случая заболевания коронавирусом.