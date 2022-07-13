В Карелии серьезно выросла заболеваемость коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей число заболевших выросло более чем на 17%.

В Карелии на 1 августа 2022 года диагноз Covid-19 лабораторно подтвержден у 138 628 человек, 13,2% из которых являются детьми. Такие данные приводит Роспотребнадзор республики.

За неделю было зарегистрировано 334 случая заболевания коронавирусом. Это на 17,6% больше, чем число заразившихся на прошлой неделе.

Общий показатель заболеваемости в республике составляет 22760,6 тысяч на 100 тысяч населения.

Ранее рост заболеваемости и новые виды осложнений от коронавируса вызвали обеспокоенность медиков в Карелии, считающих, что нужна вакцинация и ревакцинация населения.