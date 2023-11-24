Глава Минздрава Карелии прооперировал троих детей в Запорожской области

Михаил Охлопков провёл приём и прооперировал троих детей в больнице Васильевки.

О рабочей поездке в Запорожскую область руководитель Минздрава Карелии рассказал и в телеграм-канале, и на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Такие командировки обязывают ко многому. И моя командировка в Запорожскую область — это поездка не только как чиновника, но и как врача», — написал министр.





Дети Васильевки очень нуждались в осмотре детского хирурга. По словам Охлопкова, ему применить знания и навыки смежной специальности. Результат — благодарность родителей и надежда в глазах детей.





В больнице Васильевки министр здравоохранения Карелии провёл приём больных детей. Пришли почти 20 детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет. У всех различные патологии со сложными аномалиями и врождёнными пороками развития.

Трём детям глава Минздрава Карелии выдал направление на операцию.

Также во время осмотра некоторым юным пациентам Михаил Охлопков впервые установил диагнозы, о которых родители не подозревали и пришли на приём по другому поводу.