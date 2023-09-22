Глава Минздрава Карелии развеял заблуждения о вреде хлеба

В хлебе содержится едва ли не весь набор питательных веществ, рассказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии в личном профиле 23 сентября рассказал о мифах о выпечке. По словам министра, она не настолько вредна, чтобы отказываться от нее вовсе.

«Для поддержки здоровья соблюдайте рациональность и отдавайте предпочтение полезной муке. В таком случае вы не заметите вреда мучных продуктов и сможете периодически баловать себя хлебобулочными изделиями», — написал Охлопков.



«В хлебе содержится едва ли не весь набор питательных веществ, необходимых нашему организму. В критической ситуации человек способен выжить даже в том случае, если будет питаться одним только хлебом на протяжении многих недель или месяцев», — добавил глава республиканского Минздрава.

Министр подчеркнул, что проблема состоит в качестве и количестве употребляемого хлеба: мучные изделия не должны заменять необходимые для жизнедеятельности продукты питания. «Однако часто бывает так, что съев несколько бутербродов, мы уже не смотрим в сторону супов или каш», — заметил министр.



«Помимо обычного хлеба, люди употребляют различные булочки, кексы, пирожные, которые содержат не только полезные вещества, но и сахар, животные жиры, растительные масла. Все эти ингредиенты наносят большой вред нашему организму», — предупредил Михаил Охлопков.



Однако цельнозерновые виды хлеба, которые содержат ингредиенты, повышающие их пищевую ценность (кунжут, солод, орехи, проросшую пшеницу и т. д.), полезны, добавил глава Минздрава Карелии.



«Не стоит отказываться и от макарон. Покупайте пасту или спагетти из твердых сортов пшеницы. Употребляйте их небольшими порциям 1–2 раза в неделю», — порекомендовал Михаил Охлопков.