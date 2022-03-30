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Глава Минздрава России назвал время прихода новой волны коронавируса

Новости. Общество
18:40, 12 Апреля 2022
фото: © Виталий Невар / ТАСС

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Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом.

По прогнозам главы Минздрава, рост заболеваемости возможен в конце мая — июне, пишет ТАСС.

Риски возникновения новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остаются, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Конечно же, риски новой волны [заболеваемости коронавирусной] инфекцией существуют. И мы видим, что в ряде стран медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и ряд европейских стран, и Китай. Поэтому мы готовимся», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Мы видим, что, во-первых, волны по сравнению с предыдущим периодом стали накладываться, повторяться. Три с половиной месяца этого года уже показали, что фактически идем по примерно такому же пути, как и в 2021 году. Единственное, что все волны, которые были до сегодняшнего дня, каждая из них была сильнее и мощнее по сравнению с предыдущей», — пояснил министр.

«Думаю, что на конец мая — июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от нас с вами. Причем это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать. В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и вопросы, касаемые соблюдения санитарных норм и правил», — сказал он.

«Сегодня уже опыт [реагирования на пандемию] колоссальный, и не только по организационным мероприятиям, но и по лечебным. Но нужно помнить, что <…> особенно наиболее уязвимые категории, <…> это лица и старшего возраста, и имеющие хронические заболевания, особенно пациенты с сахарным диабетом, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они, конечно же, должны помнить об этом (о возможной новой волне — прим. ТАСС), готовиться к этому», — добавил он.

«Сейчас идет спад заболеваемости [ковидом], но тем не менее до 200 тыс. пациентов одновременно наблюдается в медицинских организациях», — добавил министр.

В марте глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщал, что через месяц мы ожидаем новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Шестая волна ковида будет связана с высоким потенциалом Омикрона.

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