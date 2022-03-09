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Глава Минздрава Карелии: Люди не будут тяжело болеть и умирать в таком количестве, как раньше

Новости. Общество
09:45, 14 Марта 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о приближении шестой волны коронавируса, которая ожидается в республике через месяц.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что пришла очередная плохая новость: в Китае закрывают на карантин некоторые города.

В Карелии, по словам Охлопкова, пока наблюдается уменьшение числа инфицированных при резком снижении коллективного иммунитета.

"Но это временное явление. Через месяц мы ожидаем новый всплеск заболеваемости. Шестая волна ковида будет связана с высоким потенциалом Омикрона. Если через месяц мы чудом этого избежим, то летом 2022 года вспышка будет с высокой долей вероятности", - прогнозирует министр здравоохранения Карелии.

По словам Охлопкова, после волны штамма «Омикрон» переболели почти все. Однако само по себе достижение коллективного иммунитета сейчас мало что даёт.

"Мы пришли к тому, что коронавирус постепенно перестал представлять смертельную массовую угрозу населению. Люди не будут тяжело болеть и умирать в таком количестве, как раньше", - сказал Михаил Охлопков.

Значит ли, что больше не нужно делать прививки, для кого вирус по-прежнему будет опасен и расстанемся ли мы когда-нибудь с масками, читайте здесь.

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