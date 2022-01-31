Глава Петрозаводска анонсировал покупку 15 новых троллейбусов

По информации Владимира Любарского, первые новые троллейбусы должны прибыть в Петрозаводск уже к марту.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что сегодня ПУМП «Городской транспорт» должен подать документы на покупку новых троллейбусов.

В заявке указано, что машины должны быть низкополньные, вмещать не менее 100 человек, обладать достаточным местом для детских и инвалидных колясок, а сиденья в передней части салона должны быть приспособлены для маломобильных пассажиров. В каждой машине планируются по три валидатора для бесконтактной оплаты проезда. Большое внимание должно быть уделено безопасности – видеокамеры внутри и снаружи позволят водителю контролировать ситуацию, предусматриваются внутренняя система пожаротушения, электронная система управления и другие современные технологии.

По словам Любарского, на приобретение троллейбусов направлены 290 миллионов предоставленной городу субсидии из республиканского бюджета, а также 3 миллиона из собственных средств предприятия. На эти деньги город должен получить 15 новых современных машин.

"Но если по итогам аукциона сложится экономия, то количество приобретаемых троллейбусов может увеличиться. Это станет понятно уже на следующей неделе, когда будут подведены итоги аукциона", - уточнил глава города.

Поставка всех машин, по заверениям мэра Петрозаводска, ожидается до середины лета, а первые троллейбусы должны прийти в город уже в марте.