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Новости. Общество
13:46, 10 Апреля 2018

Глава Петрозаводска "чисто по-человечески" удивилась решению суда оправдать Юрия Дмитриева

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как восприняла решение городского суда оправдать историка Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери.

Сегодня на традиционной встрече с главой города журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, следила ли она за делом Юрия Дмитриева – главы карельского отделения "Мемориала", который обвинялся в изготовлении порнографии с участием своей несовершеннолетней дочери, и как восприняла решение суда. Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

"Конечно, я следила за этой ситуацией, но комментировать решение суда, в принципе, не считаю возможным, - сказала Ирина Мирошник. - Оно является правильным, коль суд вынес такое решение".

При этом глава города призналась, что "чисто по-человечески" это решение суда ее удивило.

"В силу особого отношения ко всем вопросам, которые связаны с детьми и с охраной детства", - объяснила она.

"Политическую составляющую я не рассматриваю, с этой точки зрения точно не будут анализировать", - добавила Ирина Мирошник.

Ранее приговор историку прокомментировал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

"К сожалению, после оглашения приговора у меня осталось ощущение, что и суд в данном случае прислушался к стороне, которая кричала о своих нарушенных правах громче других. А голос ребенка – истинной жертвы всей этой истории – никто не услышал", - сказал он, в частности.

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Комментарии

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однозначно
2018-04-10 14:19:49
Один из евонных защитничков - рекламный агент Фукс уже заднюю передачу врубил. Не иначе что-то почувствовал, статейку написал на всякий случай для подстраховки. Вот такие защитнички у всей этой мемориальной госдеповской конторы.
кир
2018-04-10 14:06:39
А мы как удивились! Не передать. Рецидивисту по тяжкой статье ребенка отдали "опекать". Пятая колонна в действии. И чего в наш уездный городок накануне суда приезжал Дмитрий Быков? А до него Людмила Улицкая? Даже Познеру не спалось и в интернет вылез в защиту фигуранта. Хотя и ему, и им ненавистникам нашей страны , глубоко пофиг судьба приемного ребенка и неграмотного "историка".
Zim
2018-04-10 14:01:26
Интересно это они сами стараются или по поручению? Мирошник, что считает, то что она, Бондарчук, Сараев об этом делают снова и снова публичные заявления, это в интересах ребенка? Да и Столице может быть стоило бы прекратить мусолить это решение? Или журналисты издания так, в меру своего понимания, защищают интересы девочки?
кир
2018-04-10 14:52:07
Zim, это ты косвенно или прямо защищаешь фигуранта.
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