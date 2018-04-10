Глава Петрозаводска "чисто по-человечески" удивилась решению суда оправдать Юрия Дмитриева

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, как восприняла решение городского суда оправдать историка Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери.

Сегодня на традиционной встрече с главой города журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, следила ли она за делом Юрия Дмитриева – главы карельского отделения "Мемориала", который обвинялся в изготовлении порнографии с участием своей несовершеннолетней дочери, и как восприняла решение суда. Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

"Конечно, я следила за этой ситуацией, но комментировать решение суда, в принципе, не считаю возможным, - сказала Ирина Мирошник. - Оно является правильным, коль суд вынес такое решение".

При этом глава города призналась, что "чисто по-человечески" это решение суда ее удивило.

"В силу особого отношения ко всем вопросам, которые связаны с детьми и с охраной детства", - объяснила она.

"Политическую составляющую я не рассматриваю, с этой точки зрения точно не будут анализировать", - добавила Ирина Мирошник.

Ранее приговор историку прокомментировал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

"К сожалению, после оглашения приговора у меня осталось ощущение, что и суд в данном случае прислушался к стороне, которая кричала о своих нарушенных правах громче других. А голос ребенка – истинной жертвы всей этой истории – никто не услышал", - сказал он, в частности.