Глава Петрозаводска готов расторгнуть контракт с подрядчиком из-за плохой уборки снега

Владимир Любарский сообщил на заседании оперштаба, что готов расторгнуть контракт с «ТехРентом», так как город убирается плохо.

Сегодня на заседании оперштаба по уборке города глава Петрозаводска Владимир Любарский выразил недовольство по поводу работы подрядчика — компании «ТехРент».

«Если надлежащего исполнения контракта нет, никакие оправдания приняты быть не могут. В этой ситуации остается только:. штрафные санкции, обращения в надзорные и правоохранительные органы и расторжение контракта», — заявил Любарский.

Ранее глава сообщил, что горожане выталкивали его машину из сугроба, когда он не мог отъехать от поликлиники.

Также на заседании Любарский объявил о введении с сегодняшнего дня режима повышенной готовности в Петрозаводске.