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Глава Петрозаводска готов расторгнуть контракт с подрядчиком из-за плохой уборки снега

Новости. Общество
11:25, 03 Декабря 2021
фото: © Администрация Петроазаводска

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Владимир Любарский сообщил на заседании оперштаба, что готов расторгнуть контракт с «ТехРентом», так как город убирается плохо.

Сегодня на заседании оперштаба по уборке города глава Петрозаводска Владимир Любарский выразил недовольство по поводу работы подрядчика — компании «ТехРент».

«Если надлежащего исполнения контракта нет, никакие оправдания приняты быть не могут. В этой ситуации остается только:. штрафные санкции, обращения в надзорные и правоохранительные органы и расторжение контракта», — заявил Любарский.

Ранее глава сообщил, что горожане выталкивали его машину из сугроба, когда он не мог отъехать от поликлиники.

Также на заседании Любарский объявил о введении с сегодняшнего дня  режима повышенной готовности в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лесоруб
2021-12-03 14:21:44
А Беккерев до сих пор просиживает пятую точку в кресле зам. мэра по ЖКХ. До каких пор? :)
бармалей
2021-12-03 13:24:38
сколько будем еще "констатировать " на совещания?! может быть пора уже конкретные шаги предпринимать, а не словоблудием заниматся?
Leopol'd
2021-12-03 12:48:54
И откуда возьмется другой? Местных давно уничтожили, а крупные команды уже распределили силы на сезон. Да и процедуру нового конкурса быстро не провернуть.
кир
2021-12-03 12:10:39
Фигня. Обычные дворники не работают от зари до зари. Давно кнут не ходил по спине мужика.
Саныч
2021-12-03 11:59:39
Эх, топну ногой да притопну другой. Где другого подрядчика взять?
Offff
2021-12-03 11:52:13
Объявляли , рассматривали , заключали договор , получали ..ээммм... смазку ....Теперь вот расторгают ...а кто деньги вернет ? :)
Петрович
2021-12-03 11:49:12
При заключении договора администрация не оценила возможностей ТехРента! Косяк Администрации! Кто ответит за миллиардный договор?
0ff
2021-12-03 11:48:22
Надо питицию подписать в интернете. Либеральная тусовка это любит
Гость
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