Жители Петрозаводска вытолкали машину мэра из сугроба

Глава Петрозаводска рассказал, что из-за плохой уборки города он застрял в сугробе, — на помощь пришли горожане.

Сегодня на заседании оперативного штаба в администрации, где обсуждалась критическая ситуация, сложившаяся с уборкой города, глава Петрозаводска Владимир Любарский признался, что сам застрял в сугробе.

«Я не мог выехать от поликлиники, застрял в сугробе, горожане вытолкнули, помогли», — сказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее в Петрозаводске был создан оперштаб, который обязан следить за уборкой Петрозаводска.

Также глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать во всех районах оперативные штабы, чтобы они мониторили погоду и сообщали службам, которые содержат дороги и тротуары.