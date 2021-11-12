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Жители Петрозаводска вытолкали машину мэра из сугроба

Новости. Общество
09:52, 03 Декабря 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска рассказал, что из-за плохой уборки города он застрял в сугробе, — на помощь пришли горожане.

Сегодня на заседании оперативного штаба в администрации, где обсуждалась критическая ситуация, сложившаяся с уборкой города, глава Петрозаводска Владимир Любарский признался, что сам застрял в сугробе.

«Я не мог выехать от поликлиники, застрял в сугробе, горожане вытолкнули, помогли», — сказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Ранее в Петрозаводске был создан оперштаб, который обязан следить за уборкой Петрозаводска.

Также глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать во всех районах оперативные штабы, чтобы они мониторили погоду и сообщали службам, которые содержат дороги и тротуары.

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Комментарии

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Вася
2021-12-03 10:36:53
Пошто цирк обижаете?
Д.Ю
2021-12-03 10:35:01
Недавно Столица сообщала, что даже у самого бедного министра Крузак, а у мэра пузотерка что ли?
amez
2021-12-03 10:29:45
Пора на балладу замахнуться, типа: Служил Гаврила... :)
Эндшпиль
2021-12-03 10:27:06
Зюзин наверное со своим дружком толкал? Подталкивал.
Вася
2021-12-03 10:24:41
Ну нельзя же юрфак считать за образование .
Вася
2021-12-03 10:16:36
Грустно становится, что мы живем в это время.
0ff
2021-12-03 10:14:46
Типа все его очень любят
Гость
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