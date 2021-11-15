Во всех районах Карелии появятся оперативные штабы для мониторинга погоды — так поручил глава

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил создать во всех районах оперативные штабы, чтобы они мониторили погоду и сообщали службам, которые содержат дороги и тротуары.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и возможными осложнениями в движении транспорта и пешеходов, вызванными снегопадами, по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в районах республики будут созданы оперативные штабы. Их задача — мониторинг ситуации и информирование служб, которые содержат дороги и тротуары, иных территорий общего пользования.

Кроме того глава Карелии поручил органам власти, собственникам зданий, управляющим компаниям обеспечить очистку от снега кровель, водостоков, козырьков, а также своевременно убирать крыльца, лестницы и пандусы, обрабатывать их противогололедными материалами.

Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору будет информировать оперативные штабы при выявлении замечаний по содержанию дворовых территорий.