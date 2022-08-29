Глава Петрозаводска и еще 800 любителей бега стали участниками «Кросса нации-2022» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Карелия присоединилась к Всероссийскому дню бега, собрав на старте рекордное количество участников.

В минувшую субботу, 17 сентября, в Карелии прошел «Кросс нации – 2022».

Любители бега могли выбрать спортивную дистанцию на время или принять участие в массовом забеге на 1,9 км. без учета времени. Такую же дистанцию преодолели и любители скандинавской ходьбы.

Самые юные участники «Кросса нации» — дошколята и дети до 7 лет — бежали 500 метров без учета времени. Самой младшей участницей забега стала 3-летняя девочка.

В массовом забеге принял участие глава Петрозаводска Владимир Любарский, министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков, а также бывший директор стадиона «Спартак», ныне заместитель руководителя Центра спортивной подготовки Карелии Александр Баканчук и многие другие.

Яркие снимки со спортивного праздника «Кросс нации – 2022» в Петрозаводске, которые сделала фотограф Людмила Корвякова смотрите в нашем фоторепортаже.