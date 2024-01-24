Глава Петрозаводска накануне Дня студента показала третьекурснику, как работает администрация

Инна Колыхматова рассказала о типичном рабочем дне представителей мэрии города.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в День студента рассказала о необычной акции, которую она провела накануне. Она провела рабочий день со всеми разъездами по городу с третьекурсником РАНХиГС Григорием Кулешем, учащимся по направлению «государственное и муниципальное управление», который ранее на встрече в академии попросил показать работу администрации.

Вначале представителям администрации предстоял выезд в Соломенное, где они встретились с местными активистами, обсудив с ними обращения, касающиеся сферы ЖКХ.

Следующим в повестке было знакомство с коллективом спортшколы № 1 — старейшей в городе. Представители администрации пообщались с тренерским составом школы.

«В завершении рабочего дня вместе с Григорием провели прием граждан. Опыт личного общения с гражданами просто необходим человеку, который хочет связать свою жизнь с государственной или муниципальной службой», — написала Инна Колыхматова, пожелав будущего коллеге энтузиазма и стремления к познаниям, а всех причастных поздравив с праздником.