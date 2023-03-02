Глава Петрозаводска попросил лайфхаки от простуды

Владимир Любарский попросил горожан поделиться лайфхаками, как вылечить ОРВИ за два дня.

Глава карельской столицы Владимир Любарский обратился к землякам на своей страницы в социальной сети.



«Друзья, подсказывайте лайфхаки, как за два дня перейти от диагноза ОРВИ к эпикризу «практически здоров». Еще лучше - не болеть, чего всем и желаю», - написал Любарский.



Среди ответов на этот пост, например, такие:



«Диагноз ОРВИ устанавливает врач, чтобы этого диагноза не было - можно просто к нему не обращаться», - посоветовал Андрей Барашков.



«Горло и нос соленой водой полоскать», - написала Nadja Tretjakova.



«Первое и самое главное - на ручку кружки намотать тонкую бечевку, чтобы не обжигать руки, и пить горячий чай», - таков совет другого пользователя соцсети.



