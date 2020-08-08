Глава Петрозаводска поздравила с профессиональным праздником людей, которые создают то, без чего "современный человек не мыслит своей жизни"

Ирина Мирошник поздравила строителей с профессиональным праздником.

Поздравление с Днем строителя от главы Петрозаводска Ирины Мирошник и исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича опубликовано на сайте администрации города.

- Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли! - написали руководители города. - От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Работа строителя почетна и уважаема. Благодаря вам преображаются города и поселки, возводятся современные дома и районы, прокладываются новые пути и дороги, мосты и тоннели, появляются предприятия и производства. Именно строители воплощают проекты архитекторов и дизайнеров, создавая инфраструктуру и здания, которые будут служить людям многие десятилетия.

Вы строите самое важное для человека – его дом. Создаете комфортные условия для жизни и, благодаря использованию передовых технологий, повышаете ее качество. Возводите социальные объекты, коммунальные и дорожные коммуникации – то, без чего современный человек не мыслит своей жизни.

И это большая ответственность. Необходимость владеть глубокими профессиональными знаниями, постоянно совершенствоваться, повышать свое мастерство и квалификацию, подходить к работе со всей ответственностью и внимательностью.

Искренне благодарим вас за столь важный и необходимый каждому человеку труд! Желаем всем, кто сегодня трудится в строительной сфере новых интересных проектов, счастья, здоровья, благополучия и личных и профессиональных достижений!