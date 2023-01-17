Голодный житель райцентра в Карелии пошел на нарушение закона

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали сегежанина, который вынес из магазина продукты.

Днем 16 января Росгвардию вызвали работники сетевого магазина в Сегеже. Товаровед сообщила росгвардейцам о том, что неизвестный вынес продукты на сумму более 2,5 тысячи рублей.

Позднее сигнализация сработала в другом магазине Сегежи. Оказалось, что мужчина унес алкоголь без оплаты.

В Беломорске из продуктового магазина двое молодых людей похитили товар на общую сумму более тысячи рублей. Всех нарушителей задержали и передали в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.