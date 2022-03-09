Город в Карелии вошел в число популярнейших мест для отдыха на озерах

Лахденпохья — в топ-8 городов среди любителей отдыха на берегах озер.
Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, какие направления выбирают россияне для отдыха на берегу озера.
Самыми популярными озёрами у туристов в этом году стали: Мойнакское озеро в Евпатории (24%), Голубицкое грязевое озеро (20%), Банное (18%), Байкал (15%), Селигер (14%), Абрау-Дюрсо (12%) и солёные озёра в Соль-Илецке (11%).
Вошло в этот список и Ладожское озеро в районе города Лахденпохья — его предпочитают 18% отдыхающих. При этом отдых в карельском городе — один из самых дорогих (6 594 рубля), немного уступая лишь Байкальску (6600 рублей).
Туристы в основном ездят на озёра семьями (35,31%) и парами (29,93%), реже компаниями (10,03%). Они бронируют чаще отели — 63,20% и квартиры — 27,34%, реже дома — 8,59%.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году.
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