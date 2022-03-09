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Город в Карелии вошел в число популярнейших мест для отдыха на озерах

Новости. Общество
09:12, 14 Марта 2022
фото: © Дмитрий Балакирев / dimabalakirev.livejournal.com

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Лахденпохья — в топ-8 городов среди любителей отдыха на берегах озер.

Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, какие направления выбирают россияне для отдыха на берегу озера.

Самыми популярными озёрами у туристов в этом году стали: Мойнакское озеро в Евпатории (24%), Голубицкое грязевое озеро (20%), Банное (18%), Байкал (15%), Селигер (14%), Абрау-Дюрсо (12%) и солёные озёра в Соль-Илецке (11%).

Вошло в этот список и Ладожское озеро в районе города Лахденпохья — его предпочитают 18% отдыхающих. При этом отдых в карельском городе — один из самых дорогих (6 594 рубля), немного уступая лишь Байкальску (6600 рублей).

Туристы в основном ездят на озёра семьями (35,31%) и парами (29,93%), реже компаниями (10,03%). Они бронируют чаще отели — 63,20% и квартиры — 27,34%, реже дома — 8,59%.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в 2021 году.

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