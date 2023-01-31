Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила пешеходам правила дорожного движения

В эти выходные ГИБДД столицы Карелии выезжает в профилактические рейды.
Госавтоинспекция Петрозаводска в эти выходные проводит профилактическую работу с пешеходами.
Дорожные полицейские обращаются к пешеходам с призывом переходить дорогу только в установленных местах, быть внимательными и осторожными.
Также дорожные полицейские призывают пеших участников дорожного движения не пользоваться телефоном во время перехода дороги, перед переходом проезжей части - убеждаться в безопасности перехода.
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