Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала, как водители подвергают опасности детей

В ГИБДД столицы Карелии сообщили, что водители нарушают правила перевозки детей.

В выходные дни автоинспекторы пресекли 12 нарушений правил перевозки детей. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

В отношении водителей были вынесены постановления об административных правонарушениях.

Перевозить детей младше 7 лет в легковом автомобиле можно только с использованием детских удерживающих устройств. Перевоить детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле допустимо с использованием детских удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием детских удерживающих устройств, напомнили в ГИБДД.