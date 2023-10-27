Гости из Сибири попали в неожиданную ловушку, съехав с трассы «Сортавала»

В Ленинградской области туристы свернули на лесную дорогу, а вернувшись обратно, оказались отрезаны от трассы.

Вечером 27 октября у грунтовой дороги в районе 49-го километра трассы «Сортавала» в рядок встали Lada Largus, кроссовер Haval и седан Skoda. У машин ежились 11 человек, а продолжить возвращение домой мешала огромная канава-ров.

«К родителям приехали гости из Забайкалья, решили показать им природу Ленобласти. Поехали на трех машинах к озеру Смородинское. Места там очень живописные, с семьей часто туда приезжаем, — рассказала 47news одна из участниц внезапного квеста, 33-летняя петербурженка Анастасия. — Съехали с федеральной трассы около двух часов дня на обычную грунтовую дорогу. На ней никаких запрещающих знаков, шлагбаумов, информационных щитов о том, что проезд запрещен. Машины мы оставляем обычно далеко, а на озеро пешком».

Тяжелой техники вроде экскаваторов и бульдозеров собеседница на обочинах не заметила. Недовольных дачников или жителей коттеджных поселков по дороге также не попадалось. Погуляв по берегу, караван выехал обратно и около половины шестого вечера уперся в канаву — на том месте, где они спокойно проехали четыре часа назад. По краям от нее — непролазный кустарник.

«Шириной метра два и глубокая, у меня рост — метр семьдесят пять, края где-то по шею. До федеральной трассы каких-то пятьсот метров. На противоположной стороне стоял BMW, его водителю повезло больше, он приехал после того, как ров появился. А мы стали думать, как выбираться», — продолжает Анастасия.

Запасами готовых блюд компания обедала еще на берегу, в машинах только термосы с кофе. Сигнал о дорожном казусе принял дежурный «112», к траншее приехал полицейский. Одна из туристок перелезла через яму к нему в машину — заполнять заявление. После оформления сотрудник развел руками — мол, чем могу. У стихийной канавы покрутился и волонтер движения взаимопомощи на дорогах. Но и ему в голову не пришло способа эвакуации.

«В объезд не проехать, там бездорожье. Есть второй заезд, через Новожилово. Поехали к нему, но уперлись в забор. В итоге вызвали эвакуатор. Водитель подъехал к краю канавы, перекинул через нее платформу-сходни. По одной заезжали на нее, а затем спускались на другом краю», — описала манипуляции собеседница.

Анастасия рассказала, что перенос трех машин через ров обошелся в 20 тысяч рублей. Уехать из живописных лесов удалось еще через четыре часа.

Судя по фото, землю разрывал ковш спецтехники. Но кто ей управлял, осталось загадкой. Глава администрации Сосновского поселения Артем Беспалько сообщил, что земляные работы там не были запланированы. Собеседник добавил, что активность могли проявить и сотрудники местного лесничества, а сама дорога проходит по полям племзавода «Расцвет». Однако там чиновника заверили, что ничего не рыли.