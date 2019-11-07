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Новости. Общество
09:48, 07 Ноября 2019
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

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В Петрозаводске решили перебрать брусчатку у Вечного Огня, но так и не исправили ошибки на городских мемориалах.

Глядя на масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Вечный Огонь", затеянную в Петрозаводске под первые морозы, невольно задаешься вопросом, так ли необходимо было разбирать брусчатку и снимать газон, чтобы уложить под снег новый, но уже в рулонах. Может быть, достаточно было привести в порядок Могилу Неизвестного солдата и памятные плиты расположенных по соседству с ней захоронений, а часть средств из выделенных на эти цели миллионов направить на ремонт других городских мемориалов? В частности - на исправление грамматических ошибок в надписях на этих памятниках, которые куда больше режут глаз, чем неровная брусчатка.

Самым ярким примером таких ошибок является "Аллея памяти и славы", открытая неподалёку от Вечного Огня - на улице Гоголя - весной 2015 года, накануне 70-летия Победы. Аллея стала памятником всем воинским и партизанским подразделениям, сражавшимся на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Но, видимо, городские и республиканские власти так спешили открыть мемориал к очередному юбилею Победы, что не обратили внимания на то, как высечено в камне название одного из боевых соединений Карельского фронта - Медвежьегорской оперативной группы.

Какие грамматические ошибки допущены в надписях на мемориалах в Петрозаводске, читайте в тексте Валерия Поташева.

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Комментарии

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ppppp
2019-11-07 12:22:50
На памятнике Анне Лисицыной в пос. Рыбрека также через "и" фамилия написана: http://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/kniga-velikaja-otechestvennaja-vojna-v-karelii-pamjatniki-i-pamjatnye-mesta/stat-i-ob-ob-ektah-voenno-istoricheskogo-nasledija/prionezhskij-rajon/pamjatnik-geroju-sovetskogo-sojuza-a-m-lisicynoj/
новый
2019-11-07 12:03:53
Либерастам лишь бы против. Ради смуты за любую мелочь готовы уцепиться. Десятки лет никому не мешало, а теперь то чего вдруг ? Значит такое задание получено. И оплачено
zanoza
2019-11-07 11:18:35
С "реконструкцией" мемориального комплекса "Вечный огонь" так накосячено , уж лучше бы и не было этой реконструкции. Деньги пущены на ветер! Будут переделывать к приезду высоких гостей!
новый
2019-11-07 10:07:10
Поташову лишь бы повод нагадить стране.
нетюлень
2019-11-07 11:39:45
новый, нагадить стране, в частности - это очередной раз пустить в распыл казённые деньги, предназначенные для реконструкции. Почему так долго шли, где задержались и не прилипли ли к чьим рукам - вопросы для дознания.
...Аналогичные вопросы могут возникнуть и по поводу "ремонта" Нац.библиотеки.
А что слова "страна, Россия, Родина" для вас означают в первую очередь группу "уважаемых людей" - давно не новость.
zanoza
2019-11-07 11:14:35
новый, а тебе и повода не надо!
btw
2019-11-07 10:34:54
Как такие комментарии, как комментарий выше, по сути с оскорблением журналиста, пропускает модерация?
Саныч
2019-11-07 10:25:49
новый, у тебя рядом с домом детский сад и аптека, когда выберешь?
Гость
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