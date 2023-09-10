Грузовик загорелся на выезде из Петрозаводска

Пожар произошел на Пряжинском шоссе в Карельской столице.

Кадры пожара, снятые на видео регистратор, появились в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Инцидент случился на Пряжинском шоссе.

Как уточнили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, информация о пожаре поступила сегодня, 11 сентября, в 15.03. Возле Пряжинского шоссе загорелся грузовой автомобиль. Кроме того, поврежден оказался автосервис.

В тушении пожара участвовали 9 спасателей на 2-х автоцистернах. Информация о пострадавших не поступала.