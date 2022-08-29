Художественный фильм «У самого Белого моря», завоевавший престижную премию, покажут в Петрозаводске

Фильм московского режиссера Александра Зачиняева «У самого Белого моря» покажут 8 сентября в кинотеатре «Премьер» в Петрозаводске.

Об этом сообщили в Центре народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия.

Премьера фильма состоялась 5 августа на XXX Фестивале российского кино «Окно в Европу». Картина удостоена награды Международного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге и награды в номинации «Лучший актерский ансамбль».

«У самого Белого моря» — история о мальчике Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. Сане придется столкнуться с местным «отшельником» и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии…», — говорится в аннотации к фильму.