В Москве показали фильм, снятый в Карелии с использованием 3D-технологий под водой

Дайверы клуба «Диво» восстановили исторические события, связанные со всеми этапами существования затонувшего парохода «Валаамский монастырь».

Выпущен фильм, снятый в Карелии с использованием 3D-технологий под водой, сообщили в паблике Сортавальского района со ссылкой на Дайвинг клуб подводного плавания «Диво».

Десятидневная экспедиция к затонувшему кораблю Valamon luostari – первый в России проект по съемке фильма под водой с использованием трехмерных технологий. Дайверы клуба «Диво» восстановили исторические события, связанные со всеми этапами существования затонувшего парохода «Валаамский монастырь».

Модель корабля в фильме выполнена в максимальном соответствии с реальным затонувшим объектом. Кадры 3D-графики показывают, как судно выглядело незадолго до гибели.



Главного героя документалки – судно «Валаамский монастырь» – орловские дайверы обнаружили еще в 2016 году.



В 1862 году корабль построили в Стокгольме как геодезическое судно. Спустя почти 30 лет его выкупил финский владелец пароходной компании. В 1908 году пароход приобрел российский купец Василий Хозяинов (Wasili Hosainoff), он переделал судно в буксир и использовал для торговли.



Во время гражданской войны пароход был захвачен белофиннами, а потом снова оказался в России. В 1931 году судно выкупил Валаамский монастырь. Пароход стал пассажирским и перевозил паломников.



Во время советско-финской войны пароход снова оказался в Финляндии. В январе 1940-го советские бомбардировщики атаковали ладожские острова, пострадал и этот пароход.



Как рассказали в источнике, все, что удалось найти на затонувшем судне, теперь находится в Валаамском музее. Одна из самых необычных находок – бутылки с молоком, которому уже около 80 лет.



На днях в Москве состоялся предпремьерный показ фильма.