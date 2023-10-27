В Карелии снимают фильм о том, что всех привораживает, манит и очаровывает

Об озёрах Карелии снимают фильм, презентация которого состоится весной следующего года.

В Карелии начались съемки документального фильма «Озёра Карелии», рассказали в пресс-службе регионального Министерства культуры.

Авторы проекта расскажут о появлении озёр, их истории, легендах, особенностях и ответят на вопрос, почему озёра Карелии являются точкой притяжения для местных жителей и гостей республики.



Озёра – отличительная особенность республики. Вокруг них сформировалась жизнь, они определили историю, экономику, самобытность, духовность, увлечения и традиции народов, которые проживали на территории Карелии.



Презентация фильма состоится весной 2024 года.



Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).