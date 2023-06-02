Игорь Зубарев: Стабильность и безопасность придут на берега Азовского моря и Керченского пролива (ВИДЕО)

Комитет Совфеда одобрил законопроект о денонсации договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 6 июня сенаторы приняли решение рекомендовать Совету Федерации одобрить законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был подписан между странами в Керчи в 2003 году. Но ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива изменилась после вхождения в состав России освобожденных в ходе СВО территорий. Об этом заявил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, представляя на комитете законопроект.

Парламентарий напомнил, договор определяет порядок прохода через Керченский пролив и осуществления судоходства в Азовском море для торговых судов и военных кораблей под флагом Российской Федерации или Украины, а также для торговых судов и военных кораблей других государств.

«В результате принятия в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, берега которых теперь полностью принадлежат только Российской Федерации», - пояснил Игорь Зубарев.

При этом в феврале 2023 года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

«В целях поддержания стабильности и безопасности в акватории Азовского моря и Керченского пролива президентом РФ был внесен в Госдуму проект о денонсации договора. Депутаты поддержали федеральный закон. Теперь пришла очередь Совета Федерации. Берега Азовского моря и Керченского пролива должны быть в безопасности», - считает сенатор.