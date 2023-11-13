Колыхматова пригласила руководителей бизнеса к участию в конкурсе новогодней иллюминации

Внести свой вклад в украшение города смогут и петрозаводчане.

Врио мэра Петрозаводска 14 ноября встретилась с руководителями большого бизнеса — с самыми крупными налогоплательщиками города. «Обсудили несколько вопросов, первый из которых касался стратегии социально-экономического развития карельской столицы», — рассказала Инна Колыхматова в личном профиле.



По ее словам, в нынешних условиях давления на российскую экономику долгосрочное планирование предпринимательской деятельности — задача непростая: так или иначе необходимы корректировки, поддержка на разных уровнях.



«Радует, что наш крупный бизнес социально-ориентирован и вне своей непосредственной деятельности. Компании участвуют в сборе гуманитарной помощи нашим бойцам на СВО, помогают их семьям, например, как недавно — в подготовке к 1 сентября. Это лишний раз подтверждает — вместе мы со всем справимся… Спасибо за неравнодушие!», — написала Колыхматова.



Градоначальница напомнила, что в декабре в Петрозаводске вновь пройдет конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск — 2024».

«Пригласили крупный бизнес принять в нем участие, чтобы и предприниматели внесли свой вклад в украшение города. Подробные условия опубликуем позднее в паблике мэрии, чтобы и горожане в нем поучаствовали», — добавила Колыхматова.