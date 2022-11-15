ГИБДД ежедневно ловит в Карелии по несколько пьяных водителей и снова выйдет на «охоту»

В Петрозаводске в субботу снова пройдет рейд «Контроль трезвости», во время которого автоинспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД.

Сотрудники ДПС будут использовать персональные видеорегистраторы при общении с участниками дорожного движения и досмотре транспортных средств.



За 11 месяцев в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 874 водителя с признаками опьянения. В среднем, каждый день сотрудникам ГИБДД попадается по 2-3 пьяных водителя.