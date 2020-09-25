Инспекторы ГИБДД Карелии вышли в рейд и остановили пьяного водителя

В Прионежском районе 29-летний мужчина, севший пьяным за руль, отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня автоинспекторы ГИБДД проверили на трезвость водителей в Прионежском районе. В результате в поселке Бесовец отстранили от управления автомобилем Kia 29-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В соответствии с законом в отношении водителя составлен административный материал.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение о наказании примет суд.

В этом году инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями свыше 1700 пьяных водителей.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону отдела полиции района или на короткий номер 102.

Ранее сообщалось, что водителей Карелии сегодня ждут проверки ГИБДД.