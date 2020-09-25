Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Нелегальная фирма мыла и перепродавала использованные презервативы 2
25.09.2020 23:30
"Страшная боль, которую не пережить": Жена погибшего мотоциклиста в Петрозаводске написала прощальные слова в соцсети 2
25.09.2020 14:36
В Карелии будут судить 22-летнего юношу за регулярный секс с 15-летней 5
25.09.2020 15:39
Родственники пропавшего в Костомукше подростка пожаловались в Следком России на карельских следователей 1
25.09.2020 14:59
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРАНТИН В ШКОЛАХ, НОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА И ПОГИБШИЙ МОТОЦИКЛИСТ
25.09.2020 21:00

Инспекторы ГИБДД Карелии вышли в рейд и остановили пьяного водителя

Новости. Общество
11:42, 26 Сентября 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

В Прионежском районе 29-летний мужчина, севший пьяным за руль, отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня автоинспекторы ГИБДД проверили на трезвость водителей в Прионежском районе. В результате в поселке Бесовец отстранили от управления автомобилем Kia 29-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

В соответствии с законом в отношении водителя составлен административный материал.

Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение о наказании примет суд.

В этом году инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями свыше 1700 пьяных водителей.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону отдела полиции района или на короткий номер 102.

Ранее сообщалось, что водителей Карелии сегодня ждут проверки ГИБДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»