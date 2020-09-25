Водителей в Карелии проверят сегодня на состояние опьянения

Рейд "Контроль трезвости" пройдет в Карелии на выходных, сообщил в ГИБДД Карелии.

В выходные дни на дорогах Карелии автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения.

За последние 3 года по вине пьяных водителей на дорогах Карелии погибли 38 человек.

В этом году в 58 ДТП 4 человека погибли, 74 человека травмированы. Автоинспекторы привлекли к административной ответсвенности свыше 1500 тысяч водителей. Они лишены водительских прав и оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Каждая двенадцатая - пьяная женщина за рулем.

200 водителей повторно сели пьяными за руль.