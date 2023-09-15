«Исида» собрала в Петрозаводске гимнасток из разных городов

В столице Карелии впервые прошло Первенство по художественной гимнастики новой межрегиональной организации «Исида».

Юные гимнастки из Петрозаводска, Медвежьегорска, Кондопоги, Москвы, Коломны, Мытищ, Озер, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода соревновались за победу в Первенстве по художественной гимнастики «Исиды».

Уже с первого первенства новой межрегиональной организации Всероссийская федерация художественной гимнастики разрешила отобрать команду, которая представит «Исиду» на соревнованиях «Юный гимнаст». Там выступят спортсмены с разных уголков России. Соревнования будут проходить в Москве с 26 сентября по 1 октября.

Кто поедет в Москву, и кто может стать главным тренером «Исиды», знает «Фактор News», где опубликовали большой фоторепортаж.