Исторические здания на проспекте Ленина в Петрозаводске выставили на торги

Продаются объекты культурного наследия на проспекте Ленина, 24 и 24-А, сообщили в фонде госимущества Карелии.

В фонде государственного имущества республики сообщили о продаже помещения и нежилого здания с земельным участком в Петрозаводске.



На торги выставили помещение общей площадью 945,1 квадратного метра в административном здании на проспекте Ленина, 24-А.







Также с аукциона продается нежилое административное здание общей площадью 1 105 квадратных метров по адресу проспект Ленина, 24 и земельный участок общей площадью 958 квадратных метров.







«Внимание: объекты подлежат государственной охране и использованию в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России», соответствующие требования включены в конкурсную документацию», - говорится в сообщении фонда госимущества республики.



С документацией можно ознакомиться в Минимуществе Карелии: Петрозаводск, Герцена, 13, кабинет №11. Справки по телефону 8 (814-2) 784-865.



Отметим, история этих зданий насчитывает более ста лет. Как пишет интернет-журнал «Лицей», на бывшей Тюремной площади в 1917 году управление выстроило три двухэтажных деревянных здания общей площадью 664 квадратных сажен. Они стоят до сих пор: дома № 24 и № 24а по проспекту Ленина и № 37 по Красной.

«Бревенчатые, на каменном фундаменте и высоком цоколе, с вальмовой кровлей, П-образные в плане, здания № 24 и № 24а, формирующие фронт застройки по проспекту, возводились как административные», - говорится в сообщении коллег.



Свой нынешний облик, говорится на страницах интернет-журнала, первоначально бревенчатые здания получили в результате осуществления проекта 1947 года «Архитектурная отделка зданий горсовета и школы № 5 в г. Петрозаводске». Автор проекта неизвестен, но выполнен он был в Республиканской проектной конторе (ныне «Карелпроект»). После войны, в условиях крайнего дефицита пригодных сооружений, приспосабливались разные объекты, необходимые для функционирования различных учреждений. Так, в здании № 24, где до войны располагался интернат школы № 5, решено было разместить горсовет. Отделка административных деревянных зданий решалась в традициях классицизма, свойственного советской архитектуре 1940 — 1950-х. Обшивка доской, накладные деревянные детали, наличники, контрастная двухцветная покраска позволили придать достаточно репрезентативный облик бревенчатым мрачным зданиям, а также с помощью стиля, масштаба и цвета создать ансамбль с восстановленной гостиницей «Северная».