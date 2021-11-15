Изменилась стоимость билета в популярный заповедник на севере Карелии

В заповеднике «Костомукшский» подняли стоимость входного билате, при этом расширили список льготников.

На официальной странице заповедника «Костомукшский» в соцсети появилась информация об изменении стоимости разового билета. С 28 декабря плата за посещение заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» составит 150 рублей.

При этом расширится список льготных категорий посетителей. Бесплатно смогут увидеть охраняемые территории пенсионеры, дошкольники и школьники, многодетные родители и инвалиды. С полным списком можно ознакомиться в приказе руководства заповедника.

В паблике напоминают, что для посещения национального парка и заповедника необходимо оформлять разрешение на посещение. Сделать это можно в офисе заповедника по адресу Костомукша, улица Приозёрная, 2, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00), в пятницу с 08:00 до 12:00 часов.