Стоимость проездных билетов на троллейбус в новом году останется прежней

В 2024 году проездной для студентов и школьников будет стоить 500 рублей.
Как сообщили в петрозаводском троллейбусном управлении, в наступающем году стоимость проездных билетов останется прежней.
Для студентов и школьников - 500 рублей.
Проездной на предъявителя - 2 200 рублей.
Для юридических лиц - 3 000 рублей.
Проездные на месяц можно купить в кассе предприятия на улице Московской, 14. Там же в подаже транспортные карты «Тройка». Стоимость - 50 рублей.
Время работы кассы:
- в будни 08:30-18:30.
- в выходные 09:00-15:00.
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