Стоимость проездных билетов на троллейбус в новом году останется прежней

В 2024 году проездной для студентов и школьников будет стоить 500 рублей.

Как сообщили в петрозаводском троллейбусном управлении, в наступающем году стоимость проездных билетов останется прежней.



Для студентов и школьников - 500 рублей.



Проездной на предъявителя - 2 200 рублей.



Для юридических лиц - 3 000 рублей.



Проездные на месяц можно купить в кассе предприятия на улице Московской, 14. Там же в подаже транспортные карты «Тройка». Стоимость - 50 рублей.



Время работы кассы:



- в будни 08:30-18:30.



- в выходные 09:00-15:00.