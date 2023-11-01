Изображение кирхи и другие арт-объекты установят на улицах Сортавалы

Работы ведутся в рамках проекта «Туристический код центра города».

В рамках реализации проекта «Туристический код центра города» в Сортавале установят арт-объекты. Один из них — фотография кирхи.



Подрядчик сейчас занимается монтажом основания для арт-объекта. Фото нанесут на стеклянное основание, рассказали в городской администрации.











Напомним, ранее му сообщали о том, что на будущей центральной набережной Сортавалы подготовили основание для установки памятника Николаю Рериху.



Форма и размер памятника пока неизвестны, их определят на конкурсе проектов.