Изображение кирхи и другие арт-объекты установят на улицах Сортавалы

Работы ведутся в рамках проекта «Туристический код центра города».
В рамках реализации проекта «Туристический код центра города» в Сортавале установят арт-объекты. Один из них — фотография кирхи.
Подрядчик сейчас занимается монтажом основания для арт-объекта. Фото нанесут на стеклянное основание, рассказали в городской администрации.
Напомним, ранее му сообщали о том, что на будущей центральной набережной Сортавалы подготовили основание для установки памятника Николаю Рериху.
Форма и размер памятника пока неизвестны, их определят на конкурсе проектов.
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