Экспозиция воронежского художника расскажет о любви жителям Сортавалы

Экспозицию мастера резьбы по дереву Александра Ивченко установят в парке рядом с музеем Кронида Гоголева.

Как сообщает паблик «Журнал „Глаза“|Воронеж|хорошие и важные новости», экспозиция мастера резьбы по дереву Александра Ивченко «Про Любовь» почти готова и ожидает транспортировки и установки.



Установят работы в Сортавале, рядом с пристанью на Валаам и музеем художника, мастера резьбы по дереву Кронида Гоголева.



«Знаменитый резчик два года работал над главным творением в своей жизни — масштабной скульптурной композицией, которая показывает любовь во всех ее проявлениях — от первых детских впечатлений до любви Христа», — говорится в сообщении воронежских коллег.







На фото — часть трилогии «Нить жизни», в которой показаны женщины разных лет. Всего в экспозиции будет около 60 персонажей.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что на набережной в Сортавале установят памятник Николаю Рериху.





















