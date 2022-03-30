Известный экономист и экс-дипломат определил роль Карелии в восстановлении сотрудничества с Европой

В условиях обострения международной обстановки Карелия может внести свой вклад в формирование «пояса добрососедства» по периметру государственной границы.

Такое мнение высказал научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ, бывший руководитель Торгового представительства РФ в Финляндии Валерий Шлямин.

Он выступил с оценкой современных проблем международного сотрудничества во время презентации своей книги «Приграничный регион на Северо-Западе России».

«Я уверен, что в обновленной концепции внешней политики Российской Федерации будет сохранена задача формирования пояса добрососедства по всему периметру государственной границы. Эта стратегическая задача была с 1991 года, она будет не менее актуальна и в будущем. И, выполняя эту задачу, Карелия могла бы очень многое сделать в общероссийский вклад методом народной дипломатии, академической, культурной дипломатии, спортивной дипломатии, если хотите», — сказал Шлямин.