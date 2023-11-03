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Россия окончательно вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе

Новости. Политика
11:12, 07 Ноября 2023
фото: © ТАСС

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Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября.

Как сообщили в ТАСС, процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершена в полночь на 7 ноября, документ прекратил свое существование для Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», — говорится в заявлении.

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтен», — подчеркнули в МИД. Отмечается, что одновременно утратили силу для РФ еще два юридически обязывающих соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

«Приостановив действие ДОВСЕ, мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе, — указали в МИД. — С учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России».

«Власти государств — членов НАТО и стран — клиентов этого блока наглядно показали свою недоговороспособность. На данном этапе никакие договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны. Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада», — заявили в министерстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что инициативы по обеспечению военной безопасности в Европе без учета интересов России ни к чему хорошему не приведут. «Попытки цепляться за отжившие свой век договоренности, не соответствующие новой обстановке, также обречены на провал и чреваты развалом механизмов сотрудничества в сфере контроля над вооружениями», — добавили в МИД России.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.

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