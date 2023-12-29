Фотограф Карелии показал, куда по Онежскому озеру зимой добраться проще, чем летом

Ледовую обстановку на Онежском озере показал Илья Тимин.

Ледовую обстановку на Онежском озере на 1 января запечатлел на фото известный фотограф Карелии Илья Тимин. Восхитительные кадры мастер фотографии опубликовал в личном профиле в соцсети «ВКонтакте».



«К Новому году природа Карелии преподнесла нам подарок — заморозки ниже нормы до 10 градусов. Буквально за сутки с 30 на 31 декабря вся Кондопожская губа покрылась монолитным льдом», — рассказал фотохудожник.

Это хорошо видно на первом снимке — остров Суйсарь полностью объят сплошным ледовым полем.

И на втором снимке видно, что остров Большой Клименецкий также «захвачен» льдами.

«Вот-вот и появится путик с юго-восточных берегов материка к Кижскому архипелагу», — написал Илья Тимин.



«Конечно, прямо сейчас здесь еще тонкий молодой лед. Опасный и не надежный. Но если морозы не отпустят, то через неделю сможем начать путешествия к интересным местам Онежского озера, куда по зиме добраться проще, чем летом!» — отметил фотограф.



«Хорошая новогодняя весть!» — добавил он в сети и, поздравив всех с Новым годом, пожелал здоровья и сил для путешествий по нашему северному краю.