Известный карельский бизнесмен объяснил «моральным выбором» сокращение производства в условиях санкций

Компания по производству спортивного инвентаря и оборудования MB Barbell, работающая в Карелии, будет вынуждена отказаться от производства некоторых тренажеров из-за западных санкций.

Об этом сообщил РБК руководитель компании Вадим Маркелов.

По его словам, проблема возникла из-за прекращения импорта ряда товаров, необходимых для выпуска тренажеров.

«В своем производстве мы использовали безопасный для окружающей среды трехвалентный хром, который сейчас стал недоступен. Российские технологии, основанные на серной кислоте, предлагают шестивалентный хром. Эти технологии небезопасны для окружающей среды. Поэтому мы стоим перед моральным выбором, а не перед материальным. Мы не готовы к этому и думаем о снятии с производства большой номенклатуры товара. Если ситуация не изменится, то может остановиться гальваника. Это большие убытки. В первую очередь это коснется тренажеров с никелированным покрытием, которые делаются для спортивных залов. Из 200 тренажеров данного типа нам придется убрать где-то около 50. Еще одна проблема — нехватка полиуретанов. В своем производстве мы использовали итальянские, которые из-за ограничений стали недоступны. Те, что есть на отечественном рынке, очень низкого качества. Когда раньше мы их использовали, то получали 20% брака. Брак — это напрасно потраченный труд сотрудников, это утилизация. Это дополнительные расходы», — пояснил Маркелов.