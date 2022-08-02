890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
«Легковушку» зажало между тягачом и ограждением после жестокого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
04.08.2022 17:25
В Карелии мужчина скончался после трех ударов ногой в голову
Сегодня 12:27
С ценами на квартиры в Карелии «происходит что-то необычное», заявили в Гильдии риелторов
Сегодня 10:13

Известный карельский бизнесмен объяснил «моральным выбором» сокращение производства в условиях санкций

Новости. Экономика
15:15, 05 Августа 2022
фото: © Вадим Маркелов / ВК

Новости партнеров

Компания по производству спортивного инвентаря и оборудования MB Barbell, работающая в Карелии, будет вынуждена отказаться от производства некоторых тренажеров из-за западных санкций.

Об этом сообщил РБК руководитель компании Вадим Маркелов.

По его словам, проблема возникла из-за прекращения импорта ряда товаров, необходимых для выпуска тренажеров.

«В своем производстве мы использовали безопасный для окружающей среды трехвалентный хром, который сейчас стал недоступен. Российские технологии, основанные на серной кислоте, предлагают шестивалентный хром. Эти технологии небезопасны для окружающей среды. Поэтому мы стоим перед моральным выбором, а не перед материальным. Мы не готовы к этому и думаем о снятии с производства большой номенклатуры товара. Если ситуация не изменится, то может остановиться гальваника. Это большие убытки. В первую очередь это коснется тренажеров с никелированным покрытием, которые делаются для спортивных залов. Из 200 тренажеров данного типа нам придется убрать где-то около 50. Еще одна проблема — нехватка полиуретанов. В своем производстве мы использовали итальянские, которые из-за ограничений стали недоступны. Те, что есть на отечественном рынке, очень низкого качества. Когда раньше мы их использовали, то получали 20% брака. Брак — это напрасно потраченный труд сотрудников, это утилизация. Это дополнительные расходы», — пояснил Маркелов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
30.07.2022, 00:01
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.