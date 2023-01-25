Юная горнолыжница из Карелии победила на всероссийских соревнованиях

Спортсменка Виктория Владыко одержала победу на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту памяти Заслуженного тренера Кедриной Л.В. в Белорецке.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Виктория победила в дисциплине слалом в возрастной группе «девушки 12-13 лет».



Она тренируется у Павла Оглуздина и стала выступать за Карелию в этом сезоне.



Также в этом сезоне Виктория одержала еще две победы: на Первенстве Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и парелелльный слалом. Соревнования проходили в конце января.