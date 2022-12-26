Юная спортсменка из Карелии завоевала медаль в редком виде соревнований

Сортавальские спортсмены достойно выступили на Кубке России по гребле-индор.

Как рассказали в Минспорта Карелии, воспитанники Сортавальской СШОР представляли Карелию на соревнованиях в рамках проведения Кубка России по гребле-индор, проходивших в Липецке.

Всего от республики участвовали 5 юношей и 4 девушки. Спортсмены выступали на дистанциях 1500 и 2000 метров в индивидуальных дисциплинах, а также в эстафетной гонке в мужской команде на дистанции 2500 метров (5 этапов х 500 метров).

Лучший результат среди карельских спортсменов показала Варвара Качинская, завоевав серебро в возрастной категории до 23 лет в легком весе.