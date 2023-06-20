Юные пловцы Карелии завоевали сразу 26 медалей на крупных соревнованиях в Великом Новгороде

В Великом Новгороде прошли открытые региональные соревнования по плаванию.

Участниками состязаний стали более 300 спортсменов и 18 команд из Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской областей, республики Карелия и других регионов страны.



Гостями соревнований стали заслуженный тренер России Андрей Геннадьевич Шишин и его воспитанники - обладатель первого для России за 25 лет олимпийского золота Евгений Рылов и серебряный призер Игр Иван Гирев.



Карельскую команду представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва №3 Петрозаводска в составе 36 спортсменов.



По итогам соревнований в копилке наших пловцов семь золотых, десять серебряных и девять бронзовых медалей.



Паблик «Центр спортивной подготовки» поздравил спортсменов, родителей и тренеров - Наталию Маклионову, Федора Софронова, Ларису Мамонову и Михаила Ковальчука.