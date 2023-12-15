Юные спортсмены из Карелии завоевали победу во всероссийском турнире по боксу

Накануне в Мончегорске прошел всероссийский турнир по боксу памяти Антона Максимова.

Спортсмены секции бокса МБУ ДО «Спортивная школа Лоухского района» 15-17 декабря приняли участие во всероссийском турнире по боксу памяти Антона Максимова в Мончегорске. Об этом сообщили в официальном паблике Лоухского района.

Как рассказали в источнике, Денис Кирьянов и Дмитрий Липаев завоевали победные места.

Анастасия Тюренкова и Варвара Савина провели по два боя в рамках матчевой встречи и одержали победу, отметили в группе.